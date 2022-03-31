Сеул, , 08:47 — REGNUM С 1 апреля в Южной Корее повысят цены на газ. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой представителей министерства торговли, промышленности и энергетики.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, тариф на СПГ вырастут в среднем на 1,8%. В частности, тариф для населения вырастет на 3%, а для предприятий — на 1,3%.

Известно, что соответствующее решение было принято в связи с ростом мировых цен на энергоносители.

Стоимость одного мегаджоуля (МДж) газа составит для населения 14,65 вон (~$0,012), а для предприятий — 14,26 вон (~$0,012). Ожидается, что ежемесячные расходы домохозяйств на газ увеличатся на 860 вон (~$0,71).

Несмотря на постоянный рост мировых цен на газ, тарифы были заморожены с июля 2020 года с целью стабилизации экономического положения населения.