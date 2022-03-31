Грозный, 31 марта, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Город Мариуполь освобожден от неонацистов и бандеровцев уже почти на 95%. Жители города начинают возвращаться к мирной жизни в тех его районах, где уже миновала опасность. В этом им помогают российские военнослужащие, в том числе из Чечни. Об этом сообщил 31 марта глава Чечни Рамзан Кадыров.

Цитата из видео «Название города Мариуполь стало нарицательным» на YouTube Разрушенное здание в Мариуполе

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«Мариуполь уже на 90−95% освобождён от бандеровских отморозков, нациков и чеченоговорящих шайтанов. На свободной от них территории города постепенно возвращается жизнь»,— написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что многие горожане, которые намеревались покинуть город и уехать на своем транспорте в Ростов-на-Дону, уже передумали и вернулись обратно. Между тем, по словам Кадырова, в городе остались еще недобитые бандиты. Места их возможной дислокации устанавливают путем объезда территорий депутат Госдумы РФ от Чечни Адам Делимханов («Единая Россия») и командующий 8-й гвардейской общевойсковой армии генерал-лейтенант ВС РФ Андрей Мордвичев.

«Они осуществляют объезд подконтрольной территории, осматривают места возможного нахождения бандитов, выявляют потенциальные вражеские огневые позиции, общаются с российскими военнослужащими, подбадривают их и поднимают воинский дух», — сообщил Кадыров.

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