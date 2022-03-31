Иркутск, , 08:43 — REGNUM В отношении жителя Иркутска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Подробности 31 марта сообщает территориальное СУ СК РФ.

Нацизм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В течение 2021 года пользователь неоднократно размещал публикации в социальной сети в «ВКонтакте», давая положительные оценки армии нацисткой Германии и ее идеологии в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, героизировал солдат СС, давал негативные оценки Победе в Великой Отечественной войне.

Следователями СК совместно с сотрудниками УФСБ и МВД подозреваемый установлен. Им оказался 17-летний местный житель. Он доставлен в следственный отдел, где допрошен и ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ходе проведенных обысков в жилище подозреваемого изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследуемого уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, разместив портрет немецкого врача Йозефа Менгеле, проводившего чудовищные медицинские опыты на узниках нацистских концлагерей, на сайте «Бессмертного полка», безработный петербуржец стал фигурантом уголовного дела.

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