Уфа, , 08:45 — REGNUM Девять человек были спасены во время пожара в многоквартирном жилом доме в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

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Сообщается, что рано утром 31 марта спасатели получили информацию о том, что в квартире многоквартирного жилого дома по улице Ферина произошел пожар. По тревоге были подняты 53 огнеборца на 19 единицах техники.

Прибыв на место, спасатели установили, что горение происходит на пятом этаже 9-этажного жилого дома.

Из здания было эвакуировано порядка 300 человек, в том числе 20 детей. Огнеборцы спасли девять человек.

По предварительной информации никто не погиб и не пострадал. Спасатели быстро справились с огнем. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии школьник во время пожара в жилом доме спас двух соседей.