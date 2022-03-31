Пермь, , 08:42 — REGNUM Объявлен аукцион на проведение ремонта перрона в пермском аэропорту. Стартовая цена контракта составляет 22,3 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Международный аэропорт Пермь (Большое Савино) (сс) Oleg Abarnikov

Площадь объекта составляет 27,3 тыс. кв. метров. Согласно условиям техзадания, подрядчику предстоит устранить дефекты покрытия (сколы кромок плит, колеи, провалы) на площади 17,8 тыс. кв. метров. При проведении ремонта необходимо использовать горячие асфальтобетонные смеси.

Победить аукциона должен исполнить договор в течение полугода с момента заключения контакта. Итоги конкурса подведут 29 апреля.

Напомним, после реконструкции выявили недостатки на перроне и рулежной дорожке и заявили о необходимости в новом бетонном покрытии.

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