Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Отношения между Соединенными Штатами и странами Персидского залива, Саудовской Аравией и ОАЭ, обострились на фоне спецоперации России на Украине, сообщает Washington Post.

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Отмечается, что среди наиболее заметных причин напряженности — нежелание ОАЭ и Саудовской Аравии увеличить добычу нефти на фоне роста цен на энергоносители в Европе и США, а также вопрос об «осуждении» спецоперации на Украине.

При этом, как пишет газета, администрация президента США Джо Байдена считает недостаточно артикулированным «осуждение Москвы» странами Персидского залива.

Также сообщается, что ОАЭ недовольны задержками поставок в страну американских истребителей F-35 и продолжающимися переговорами по Совместному всеобъемлющему плану действий.