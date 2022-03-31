Москва, 1 апреля, 2022, 00:00 — ИА Регнум. С 1 апреля в России появится новая выплата на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно для малоимущих семей, сообщает ИА REGNUM. Семьям пособия начислят задним числом — с 1 апреля. То есть в мае деньги придут сразу за два месяца — за апрель и за май.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рубли

Базовый размер выплаты составит 50% регионального прожиточного минимума на ребенка — в среднем около 6150 рублей. Если при назначении пособия среднедушевые доходы семьи остаются меньше прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 75% от регионального прожиточного минимума. Если и при этом доходы семьи остаются меньше регионального прожиточного минимума, родители смогут получить пособие в 100% прожиточного минимума в регионе.

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Выплачиваться пособие будет по итогам комплексной оценки нуждаемости. Назначается оно на год, после чего потребуется переоформление.

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