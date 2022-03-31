Чебоксары, 31 марта, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В Чувашии утвердили перечень населённых пунктов, СНТ и детских лагерей, которые подвержены угрозе лесных пожаров. А также определились с началом пожароопасного сезона. Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес

Согласно постановлению, пожароопасный сезон в 2022 году на территории Чувашии стартует 11 апреля.

Помимо этого, в документе определили перечень населённых пунктов, а также организаций отдыха и садоводческих территорий, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров. В этот список вошли 119 сёл и деревень, 12 санаториев и детских оздоровительных лагерей, а также 15 садоводческих товариществ.

Напомним, что в прошлом году документ о завершении пожароопасного сезона был подписан 22 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Чувашии зарегистрировано 17 лесных пожаров на общей площади 36,77 га.