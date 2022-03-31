Москва, 31 марта, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Горячей и питьевой водой, питанием и отоплением обеспечены все беженцы с Донбасса в российских пунктах временного размещения (ПВР). Об этом сообщает 31 марта пресс-служба Роспотребнадзора по итогам проверки условий в ПВР.

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев в пансионате «Звезда»

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

Отмечается, что во всех пунктах, где размещены прибывшие с территории Донецкой и Луганской Народных Республик, организовано горячее питание в отдельных помещениях. В 114 ПВР питанием также обеспечены дети до 1 года.

«Все ПВР обеспечены питьевой и горячей водой из централизованных и нецентрализованных систем. Все ПВР обеспечены отоплением», — говорится в сообщении.

ПВР действуют в 34 российских регионах. Роспотребнадзор продолжает контролировать ситуацию с беженцами, в том числе — условия размещения и питания в ПВР.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 29 марта Россия приняла ещё 17 тыс. человек, эвакуированных из Донбасса.

Читайте также: В Россию за сутки эвакуировали более 17 тыс. беженцев из Донбасса