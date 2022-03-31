Симферополь, 31 марта, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Имущество президента Украины Владимира Зеленского в Крыму попадёт под готовящуюся национализацию, сообщил источник в правительстве республики.

Официальное интернет-представительство президента Украины Зеленский

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Уточняется, что Зеленскому принадлежит квартира в посёлке Ливадия в Ялтинском районе. К началу следующей недели крымские власти подготовят законопроект о национализации имущества украинских граждан, выступающих против России, далее документ направят на рассмотрение в Госдуму.

Ранее крымские власти предложили национализировать имущество украинского президента Владимира Зеленского в Крыму.