Туньси, , 08:36 — REGNUM В Китае состоялась встреча главы МИД Индонезии Ретно Марсуди с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом Ретно Марсуди сообщила в своем аккаунте в Twitter.

Сергей Лавров и Ретно Марсуди Mid.ru

Главы МИД Индонезии и России прибыли в Китай для участия в третьей встрече соседних с Афганистаном стран. Стороны обсудили ситуацию на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, руководители МИД целого ряда стран посетят Китай с 31 марта по 4 апреля. Китай проведет углубленный обмен мнениями с другими сторонами о текущей региональной и международной ситуации.

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