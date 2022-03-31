Встреча глав МИД Индонезии и России прошла в Китае
Туньси, Китай, 31 марта, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В Китае состоялась встреча главы МИД Индонезии Ретно Марсуди с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом Ретно Марсуди сообщила в своем аккаунте в Twitter.
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Сергей Лавров и Ретно Марсуди
Главы МИД Индонезии и России прибыли в Китай для участия в третьей встрече соседних с Афганистаном стран. Стороны обсудили ситуацию на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, руководители МИД целого ряда стран посетят Китай с 31 марта по 4 апреля. Китай проведет углубленный обмен мнениями с другими сторонами о текущей региональной и международной ситуации.