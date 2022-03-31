Баку, , 08:36 — REGNUM В Азербайджане медики в течение 30 марта выявили 62 случая заражения коронавирусом по результатам проведения 5122 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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За время пандемии в стране выявили 791 876 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшим 781 865 человек, в том числе 46 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 320 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 9691 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе четыре — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 48 выявленных заражениях коронавирусом за сутки в результате 4481 теста. Выздоровевшими медики признали 31 человека. Смерть наступила у троих пациентов с диагнозом COVID-19.