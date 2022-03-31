Горно-Алтайск, , 08:36 — REGNUM Из аэропорта Горно-Алтайска откроются новые регулярные авиарейсы в города Сибири и Урала. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе правительства Республики Алтай.

Так, с 22 апреля авиакомпания «Ямал» начнёт полёты по маршруту Тюмень – Горно-Алтайск – Красноярск. Рейсы будут осуществляться на самолёте Sukhoi Superjet четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

С 28 апреля Горно-Алтайск свяжет с Екатеринбургом авиакомпания Red Wings, а с 4 мая компания «ЮТэйр» — с Сургутом.

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