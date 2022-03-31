Ташкент, 31 марта, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган 30 марта посетили комплекс Ичан-кала в Хиве. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

Отмечается, что оба лидера питают большой интерес и уважение к истории.

«В ходе визита в Турцию глава Узбекистана посетил дворец Топкапы в Стамбуле. Ранее Реджеп Тайип Эрдоган посещал Бухару», — говорится в сообщении.

Гости осмотрели Западные ворота, минарет Кальта-минар, старую цитадель Куня-арк и медресе, а также ремесленные мастерские. Посещены мавзолей Пахлаван-Махмуда и Пятничная мечеть.

Ичан-кала является единственным сохранившимся в Туркестане городом-памятником. Именно поэтому он признан «музеем под открытым небом». Здесь находится более 120 памятников архитектуры.