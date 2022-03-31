Тюмень, 31 марта, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В Тюменской области, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах в 2021 году Банк России выявил 33 нелегальных участников финансового рынка, так называемых «чёрных кредиторов». Об этом сообщает пресс-служба Уральского главного управления Центрального банка РФ.

Жан Беро. Ломбард

Также выявлена одна финансовая пирамида и один нелегальный профессиональный участник рынка ценных бумаг. В сравнении с 2020 годом количество финансовых нелегалов в регионе выросло в три раза, подчёркивают в Центробанке.

Большинство нелегалов действует под видом комиссионных магазинов. Они выдают займы под имущество «с правом обратного выкупа». И если ломбард не может взимать плату за хранение заложенного имущества и в одностороннем порядке изменять условия договора, повышать процентную ставку по займу, то на комиссионные магазины такие правила не распространяются, отмечают в уральском отделении Центробанка.

«Аферисты предлагают в социальных сетях и мессенджерах якобы высокодоходные инвестиции на биржах, сделки на рынке форекс, вложения в различные инвест-проекты или несуществующие криптовалюты. Перед тем как принять любое финансовое предложение, особенно с обещанием доходности намного выше рыночного уровня, необходимо убедиться в легальности компании на сайте Банка России», — предупреждает руководитель отделения Банка России по Тюменской области Елена Никитина.

Отмечается, что все сомнительные участники финансового рынка Банк России вносит в предупредительный список. В числе сомнительных фирм есть и 43 зарегистрированных или имеющих филиалы в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Томской области стали больше занимать в ломбардах. Размер займов в ломбардах за девять месяцев 2021 года превысил семь тысяч рублей, что на одну тысячу больше аналогичного периода 2020 года.