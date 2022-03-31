Хабаровск, 31 марта, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Власти Хабаровска заверили, что новобранцы весеннего призыва будут служить в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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По словам военного комиссара Хабаровского края Андрея Степанова, планы на весеннюю призывную кампанию в регионе, представленные в марте, оперативно скорректированы в меньшую сторону.

Призывная кампания продлится до 15 июля.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук отметил, что администрация оказывает всестороннюю помощь в проведении призывной кампании.

«Сегодня служба в армии является престижной. Хочу отметить, что комиссариатом неоднократно озвучивалось, что новобранцы остаются служить в воинских частях на территории Хабаровского края», — сказал Кравчук.

Как сообщало ИА REGNUM, призванные на срочную военную службу в 2022 году граждане РФ не будут направляться в какие-либо горячие точки. Об этом в ходе селекторного совещания заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.