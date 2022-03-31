Москва, , 18:27 — REGNUM Политика, проводимая Арменией в отношении Нагороного Карабаха, крайне хаотична и непоследовательна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 марта заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved. info Андрей Арешев.

Андрей Арешев

Ереван ведёт себя очень хаотично. Дёргает за полу старших партнёров — не только Россию, но и США, европейские страны. Это приводит к достаточно противоречивым результатам. Например, намечавшийся визитв Россию пока смещён по срокам. На других направлениях тоже едва ли заметны прорывы. Но с априори слабой страной никто считаться не будет. Из тех противоречивых заявлений, которые делаются Ереваном по карабахскому вопросу, складывается впечатление, что режим Пашинян рад был бы «умыть руки» и отказаться от поддержки Нагорного Карабаха, но он боится негативных для себя внутриполитических последствий, особенно на фоне нестабильной экономической ситуации, роста цен. И может сложиться некий «идеальный шторм», который приведёт к тому, что пашиняновская демагогия и демагогия его сторонников в один прекрасный момент перестанут действовать. От непрофессионалов и случайных людей в политике и во власти ожидать чего-то иного сложно.