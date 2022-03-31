Эксперт: в Армении у власти находятся непрофессионалы и случайные люди
Москва, 31 марта, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Политика, проводимая Арменией в отношении Нагороного Карабаха, крайне хаотична и непоследовательна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 марта заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved. info Андрей Арешев.
Никол Пашинян Иван Шилов ИА REGNUM
Ереван ведёт себя очень хаотично. Дёргает за полу старших партнёров — не только Россию, но и США, европейские страны. Это приводит к достаточно противоречивым результатам. Например, намечавшийся визит Никола Пашиняна в Россию пока смещён по срокам. На других направлениях тоже едва ли заметны прорывы. Но с априори слабой страной никто считаться не будет. Из тех противоречивых заявлений, которые делаются Ереваном по карабахскому вопросу, складывается впечатление, что режим Пашинян рад был бы «умыть руки» и отказаться от поддержки Нагорного Карабаха, но он боится негативных для себя внутриполитических последствий, особенно на фоне нестабильной экономической ситуации, роста цен. И может сложиться некий «идеальный шторм», который приведёт к тому, что пашиняновская демагогия и демагогия его сторонников в один прекрасный момент перестанут действовать. От непрофессионалов и случайных людей в политике и во власти ожидать чего-то иного сложно.
Напомним, что Никол Пашинян пришёл к власти в результате хорошо организованного и поддержанного Западом государственного переворота.