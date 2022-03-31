Ставрополь, 31 марта, 2022, 08:30 — ИА Регнум. В Ставропольском крае попал под следствие первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Евгений Маслов. Его уличили в мошенничестве с использованием своего служебного положения в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору, сообщили 31 марта в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Pixabay.com Дело

Как установили сотрудники СК и ФСБ, в 2020 году министерство ЖКХ Ставрополья заключило госконтракты с одной из коммерческих компаний на оказание услуг по проведению дезинфекционных мероприятий. Сумма контракта составляла 45 млн рублей.

Подготовка контрактов велась с грубыми нарушениями правил аукциона, что привело к существенному завышению их стоимости. В результате из бюджета было похищено около 15 млн рублей. Кроме замминистра ЖКХ, под уголовное преследование попали руководители коммерческих организаций-подрядчиков.

«Подрядчик, с которым были заключены госконтракты, был определен до начала подготовки закупочных процедур. В результате данных преступных действий из бюджета Ставропольского края было похищено не менее 15 млн рублей», — говорится в сообщении следствия.

Накануне, 20 марта, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отстранил Евгения Маслова от обязанностей замминистра ЖХК в связи с возбуждением против него уголовного дела.

Читайте также: Владимиров отстранил от должности замминистра ЖКХ Ставрополья