Донецк, , 08:30 — REGNUM Инструкции к гранатомётам NLAW переводил на украинский язык младший сержант, прошедший подготовку на британских курсах. Об этом 31 марта сообщает РИА Новости.

Поставки противотанковых гранатометов NLAW на Украину Министерство обороны Украины

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По данным агентства, в Волновахе найдены служебные документы, выявившие данный факт. Переводом инструкций занимался младший сержант 3-й парашютно-десантной роты 1-го парашютно-десантного батальона войсковой части ВСУ номер А1126. Подробная инструкция с описанием и схемой применения английских гранатометов NLAW составлена на украинском языке самим военнослужащим.

Как сообщало ИА REGNUM, захваченное в ходе специальной военной операции вооружение и военная техника, включая западные образцы, передаётся в войска ДНР и ЛНР, заявили в Генштабе РФ.