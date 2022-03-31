Компания из Обнинска предложила замену импортной одежде для спортсменов
Обнинск, Калужская область, 31 марта, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Компания по выпуску спортивной одежды из Калужской области успешно представила свою продукцию на выставке «Современный спорт. Инновации и перспективы», которая проходит в рамках форума «Мы вместе. Спорт». Ранее одежда для спортсменов, выступающих на международных соревнованиях была практически импортной, но оказалось, что местная продукция вполне конкурентоспособна. Об этом заявил калужский губернатор Владислав Шапша.
Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области для предприятий запустили портал «Импортозамещение40». Ресурс решает задачу оперативного взаимодействия между производственными компаниями региона и заказчиками. С помощью нового сервиса предприятия региона могут наладить коммуникацию между производителями и заказчиками по вопросам поставок отечественных комплектующих, а также оптимизировать кооперационные связи.