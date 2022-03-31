Обнинск, Калужская область, 31 марта, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Компания по выпуску спортивной одежды из Калужской области успешно представила свою продукцию на выставке «Современный спорт. Инновации и перспективы», которая проходит в рамках форума «Мы вместе. Спорт». Ранее одежда для спортсменов, выступающих на международных соревнованиях была практически импортной, но оказалось, что местная продукция вполне конкурентоспособна. Об этом заявил калужский губернатор Владислав Шапша.

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» Продукция спортивной одежды из Обнинска

«Продвигаем калужские импортозамещающие предприятия. Компания по производству спортивной одежды из Обнинска использует высококачественные синтетические ткани. Запасов материала достаточно на много времени вперед. Дальше планируют наладить собственное производство таких тканей, а уже сейчас с успехом выпускают собственные инновационные мембранные материалы», — отметил в социальных сетях Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области для предприятий запустили портал «Импортозамещение40». Ресурс решает задачу оперативного взаимодействия между производственными компаниями региона и заказчиками. С помощью нового сервиса предприятия региона могут наладить коммуникацию между производителями и заказчиками по вопросам поставок отечественных комплектующих, а также оптимизировать кооперационные связи.