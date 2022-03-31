Новосибирск, 31 марта, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Муниципальное казённое учреждение города Новосибирска «Гормост» 22 апреля 2022 года планирует выбрать подрядчика на разработку рабочей документации и ремонт «Октябрьского моста» через реку Обь. Стартует тендер с начальной ценой 998 082 635,27 рубля, передаёт ИА REGNUM.

(сс) CWitte Торги

Расплачиваться по контракту будут средствами федерального бюджета и бюджета города Новосибирска. Работы должны завершить в два этапа, второй из которых должен финишировать до 31 декабря 2023 года. Цена первого этапа составит 241,454 млн рублей, а второго — 756,628 млн рублей. Аванс по контракту — 30%.

В описании объекта закупки уточняется, что длина моста — 1071,13 п. м, материал пролётного строения — сталежелезобетон.

Напомним, в 2023 году в Новосибирске также планируется сдать в эксплуатацию четвёртый мост через Обь.