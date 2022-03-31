Туньси, , 08:28 — REGNUM Россия продолжает поставлять гуманитарную помощь в Афганистан. Об этом 31 марта ходе пленарной сессии на встрече в формате стран — соседей Афганистана заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Жители Афганистана (сс) U.S. Army. Staff Sgt. Michael Bracken

«Россия продолжает оказывать гуманитарную помощь афганскому населению. В ноябре-декабре 2021 года доставили очередные три партии гуманитарных грузов, включая продовольствие и медикаменты», — уточнил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что ещё одна партия гуманитарной помощи была доставлена на прошлой неделе, когда в Кабуле была межведомственная российская делегация.

Он подчеркнул, что «этот визит подтвердил обоюдную заинтересованность в налаживании российско-афганского сотрудничества в таких областях, как энергетика, транспорт, гражданская авиация, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в текущем году в Афганистане в помощи будут нуждаться 24 миллиона человек. Он призвал к поддержке афганского народа посредством выплаты заработной платы государственным служащим, обеспечения безопасных условий труда и обучения.

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