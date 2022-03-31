Пермь, , 08:28 — REGNUM В Перми испугавшись ареста своего дорогого и роскошного автомобиля, мужчина погасил налоговую задолженность. Ее сумма составляла свыше 1,350 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

Mercedes-Benz E 220 d в стиле Maybach Automobiliardent

Пермяк длительное время не предпринимал мер к погашению крупной задолженности. При этом мужчина знал о том, что в отношении него возбуждено исполнительное производство.

В ходе проверки имущественного положения должника приставы выяснили, что должник является собственником автомобиля Mercedes-Benz Maybach. Все регистрационные действия с машиной попали под запрет. Кроме того, пермяка ограничили в праве выезда за пределы России.

«Понимая, что следующей мерой воздействия станет арест люксовой иномарки, пермяк поторопился исполнить свои финансовые обязательства. Денежные средства перечислены в бюджет», — сказали в службе судбеных приставов.