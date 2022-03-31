Донецк, , 08:27 — REGNUM После признания Донецкой Народной Республики (ДНР) рядом стран нахождение ее в составе Украины является невозможным. Об этом 31 марта заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Эдуард Басурин Andrew Butko

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Как отметил Басурин, слова которого приводит РИА Новости, вопрос о том, чтобы республика продолжала находиться в составе Украины уже «не актуален».

«После того как нас уже признали несколько государств, шесть или семь, в первую очередь Россия, поэтому нахождение в составе Украины данной республики (ДНР — ред.) уже невозможно», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в рамках нового пакета военной помощи США предоставят Украине 100 барражирующих снарядов Switchblade американской компании AeroVironment.