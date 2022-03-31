Москва, 1 апреля, 2022, 00:00 — ИА Регнум. С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению, сообщает ИА REGNUM. Рост составит 8,6%, прибавку получат 4 млн человек.

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Первоначально предполагалось, что размер социальных пенсий в 2022 году повысится на 7,7%, но с учетом принятых в 2021 году решений президента России об индексации прожиточного минимума и страховых пенсий на 8,6% социальные пенсии с 1 апреля 2022 года индексируются также на 8,6%, уточнили в Минтруде.

На индексацию будет потрачено 33,7 млрд рублей из федерального бюджета.

Социальные пенсии устанавливаются в связи с необходимостью предоставления материальной поддержки при наступлении престарелого возраста, инвалидности или в случае потери кормильца тем гражданам, которые не приобрели по каким-либо причинам право на страховую пенсию, уточнили в ПФР.

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