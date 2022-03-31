Ташкент, , 08:25 — REGNUM Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды Узбекистана намерен полностью заменить свой автопарк на автомобили с эклектической тягой. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Электромобиль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Автопарк ведомства уже пополнился 10 электромобилями, а в будущем все служебные машины комитета планируется заменить на электрические», — говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в ведомстве, намечено внедрить систему зарядки этих автомобилей за счёт возобновляемых источников энергии.

Ежегодно в Узбекистане в атмосферу выбрасывается около 2,3 миллиона тонн вредных веществ, около 60% этого объёма приходится на автотранспорт.