Джакарта, , 08:24 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что миллионы человек, которые в этом году хотят вернуться в родные края на праздник Курбан-Байрам, должны пройти полную вакцинацию и ревакцинацию. Об этом глава индонезийского государства написал в своем аккаунте в Twitter.

Джоко Видодо Kremlin.ru

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«Согласно полученным данным, по меньшей мере 79 млн человек заявили, что в этом году хотят вернуться домой на праздник Курбан-Байрам. Так что не сравнивайте его с MotoGP, аудитория которого составляет 60 тысяч человек», — написал Джоко Видодо.

«Потенциальные путешественники должны получить две прививки и бустерную вакцину», — подчеркнул Джоко Видодо.

Президент также предупредил, что необходимо быть осторожными, общаясь с подобными путешественниками.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо принял премьер-министра Папуа — Новой Гвинеи Джеймса Марапе в президентском дворце в Богоре.

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