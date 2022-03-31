Джидинский район, Бурятия, , 08:22 — REGNUM В Джидинском районе Бурятии вынесен приговор 39-летнему местному жителю, которого обвиняли в совершении смертельного ДТП. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, авария произошла 5 июля 2020 года.

Бывший тогда депутатом районного совета, он ехал на своём автомобиле Lexus RX300 с тремя пассажирами к сельскому продуктовому магазину. Водитель в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Проезжая по улице Центральная мимо школы, он более чем в два раза превысил допустимую максимальную скорость на данному участке автодороги, затем отвлекся на действия пассажиров, не справился с управлением и наехал на бетонные плиты водосточной трубы за пределами проезжей части», — отметили в управлении.

В результате автомобиль слетел в кювет и несколько раз перевернулся. Из-за полученных травм двое пассажиров скончались, третий получил тяжкие телесные повреждения. Приговором суда экс-депутат осуждён на 8,5 года лишения свободы в колонии-поселении.

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