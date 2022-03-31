Грозный, , 08:21 — REGNUM Мариуполь уже на 90—95% освобождён от украинских нацистов, в городе постепенно возвращается жизнь, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Kremlin.ru

«Мариуполь уже на 90—95% освобождён от бандеровских отморозков, нациков», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, жители города выходят на улицы из своих убежищ, пользуются автомобилями, есть и те, «кто передумал выезжать в Ростов-на-Дону и возвратился на личном транспорте обратно в Мариуполь».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кадыров заявил, что сеченские силовики продолжают устранять разрозненных боевиков нацбатальонов в Мариуполе.

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