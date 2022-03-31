Вашингтон, , 08:21 — REGNUM Из-за специальной операции Вооруженных сил России по денацификации Украины обострились отношения между США и странами Персидского залива — Саудовской Аравией и ОАЭ. Об этом 31 марта сообщает американская газета Washington Post (WP).

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным издания, одними из главных причин роста напряженности в отношениях является нежелание указанных стран Персидского залива увеличивать нефтедобычу в ситуации роста цен на энергоносители в США и Евросоюзе, а также вопрос с «осуждением» ими российской спецоперации.

При этом отмечается, что Вашингтон считает недостаточно артикулированным со стороны Саудовской Аравией и ОАЭ «осуждение Москвы».

Также указывается, что «неспособность администрации (президента США Джо Байдена) достаточно решительно реагировать на продолжающиеся ракетные удары по их странам со стороны поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов в Йемене и ее стремление подписать новую ядерную сделку с Тегераном, которая не касается иранской агрессии в регионе», тоже стали факторами, которые оказали влияние на отношения США со странами Персидского залива.

Кроме того, уточняется, что в ОАЭ также недовольны задержкой поставок американских истребителей F-35 и продолжением переговоров по ядерной сделке с Ираном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американский лидер Джо Байден запланировал выступить с речью, посвящённой мерам борьбы правительства с ростом цен на бензин в США.