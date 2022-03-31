* талибов — запрещённая в России организация

Пекин, , 08:19 — REGNUM Первый дипломат правительства Афганистана под управлением движения Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получил аккредитацию в России. Об этом 31 марта сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Лавров отметил, что новому правительству «в целом, удается справляться с удержанием государства на плаву» в условиях нехватки управленческого опыта и финансово-экономических ограничений, а также давления со стороны США и их союзников.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Лавров назвал неприемлемым размещение инфраструктуры НАТО в Туркестане.