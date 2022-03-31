Любляна, , 08:17 — REGNUM Посольство Словении на Украине осталось без флага перед входом, поскольку его сняли по причине сходства с российским, сообщает 31 марта Словенское агентство печати.

Флаг Словении Andrej Jakobčič

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Отмечается, что к временному поверенному в делах страны на Украине Боштьяну Лесьяку обратились сотрудники украинской нацгвардии и полиции с просьбой «временно снять словенский флаг, потому что он слишком похож на российский».

Отмечается, что в настоящий момент флаг перед входом в посольство Словении на Украине отсутствует.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.