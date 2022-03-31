Туньси, , 08:16 — REGNUM Размещения военной инфраструктуры США и Североатлантического альянса в Центральной Азии допустить нельзя. Об этом ходе пленарной сессии на встрече в формате стран — соседей Афганистана заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Как мы уже заявляли, считаем неприемлемым размещение любой военной инфраструктуры США И НАТО или обслуживавших их афганцев на территории соседних государств, в первую очередь в Центральной Азии», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Он пояснил, что подобные замыслы противоречат интересам безопасности стран региона и противоречат обязательствам, которые вытекают из уставных документов Организации договора о коллективной безопасности.

«Призываем крайне осторожно подходить к обращениям насчёт размещения афганских беженцев на территории стран-соседей и тщательно взвешивать возможные негативные последствия, которые несут в себе высокие риски для соответствующей страны и региональной безопасности в целом», — подчеркнул глава российского МИД.

Он добавил, что повешенную бдительность не лишне проявлять, «даже если такие заходы подаются под благородными гуманитарными лозунгами».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии.