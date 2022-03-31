Сеул, , 08:15 — REGNUM Индекс промышленного производства в Южной Корее в феврале 2022 года сократился за месяц на 0,2%, до 115,5 пункта. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Производство Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, сокращение показателя наблюдается второй месяц подряд. В годовом исчислении показатель вырос на 4,3%.

Производство в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности увеличилось на 0,6%, однако в строительной отрасли, напротив, упало на 8,5%.

Производство в сфере услуг сократилось на 0,3% из-за роста числа случаев заражений коронавирусом, а инвестиции в производственные мощности — на 5,7%. Тем не менее розничные продажи, напротив, увеличились на 0,1%.

Индекс промышленного производства — показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году.