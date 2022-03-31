Сухум, 31 марта, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Абхазия является суверенной республикой и не будет вслед за Южной Осетией стремиться войти в состав России. Об этом заявил спикер абхазского парламента Валерий Кварчия 30 марта «Интерфаксу».

Максим Цуканов ИА REGNUM Грузия, Абхазия и Южная Осетия

Он также отметил, что в случае с Южной Осетией речь идёт о воссоединении осетинского народа.

«Вопрос о вхождении Абхазии в состав РФ не стоит. Конституция Абхазии абсолютно чётко провозглашает нашу страну независимым государством», — сказал Кварчия.

Он добавил, что Россия является стратегическим партнёром для Абхазии, а также «родным и близким государством», но намерений объединяться у Сухума нет.

Напомним, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 30 марта выступил с обращением к согражданам и заявил, что вхождение республики в Россию — стратегическая цель. Он отметил, что, согласно конституции, нужно будет провести референдум.