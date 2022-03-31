Магнитогорск, Челябинская область, , 08:13 — REGNUM Магнитогорский «Металлург» одержал победу над омским «Авангардом» в седьмом матче полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:0.

«Арена Металлург» Alexmagnitog

В составе «Металлурга» шайбы забросили нападающие Андрей Чибисов, Филипп Майе, Джош Карри и защитник Григорий Дронов. Вратарь Василий Кошечкин сыграл «на ноль», отразив 41 бросок по своим воротам.

Таким образом, «Металлург» выиграл серию со счётом 4:3 и вышел в финал Восточной конференции КХЛ, где сыграет с челябинским «Трактором». «Авангард», который выиграл Кубок Гагарина в сезоне 2020/21, не смог отстоять титул.

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