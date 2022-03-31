Чебоксары, 31 марта, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Двое жителей Моргаушского района Чувашии обвиняются в групповом изнасиловании. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Преступление

Фигурантами уголовного дела стали двое 40-летних жителей Моргаушского района. Следствие установило, что вечером 10 июня 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе дома одного из злоумышленников, они избили и затащили в жилище 34-летнюю знакомую одного из них, где продолжая наносить удары, поочередно изнасиловали.

Подозреваемых задержали и взяли под стражу. Их обвинили в групповом изнасиловании (п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ) и совершении насильственных сексуальных действий (ч. 1 ст. 132 УК РФ). Дело рассмотрят в Моргаушском районном суде.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года в Чувашии вынесен приговор по делу об изнасиловании соседки по общежитию.

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