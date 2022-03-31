Пекин, 31 марта, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Появление военной инфраструктуры НАТО и США в странах Туркестана неприемлемо, заявил 31 марта глава МИД России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

В ходе пленарной сессии на встрече в формате стран — соседей Афганистана, которая проходит в Китае, Лавров заявил, что размещение инфраструктуры Североатлантического альянса в регионе неприемлемо.

«Как мы уже заявляли, считаем неприемлемым размещение любой военной инфраструктуры США и НАТО или обслуживавших их афганцев на территории соседних государств, в первую очередь в Центральной Азии», — сказал Лавров.