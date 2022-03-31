Томск, 31 марта, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Жителей Томской области предупредили об ухудшении погоды 31 марта. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МСМ по региону со ссылкой на данные Томского гидрометцентра.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Снег

В течение суток 31 числа по области и городу Томску ожидаются снег с дождём. Ветер порывами до 19-24 метров в секунду. Возможны гололедица и отложения мокрого снега.

«Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам», — отметили в ведомстве.