Токио, 31 марта, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Правительство Японии планирует вернуть в «Синюю книгу по дипломатии» за 2022 год резкую формулировку о том, что Курилы «оккупированы Россией». Об этом 31 марта сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

«Стало известно, что в части, касаемой северных территорий (так Япония именует Курилы), было возвращено резкое выражение о том, что это территории, которые являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированы Россией», — говорится в сообщении агентства.

«Синяя книга по дипломатии» публикуется в Японии ежегодно с 1957 года, документ играет роль справочника о дипломатической ситуации в стране и ее перспективах.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта в МИД РФ заявили, что после введения Японией односторонних санкционных ограничений в отношении России политика Токио стала очевидно недружественной. В этой связи Москва не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору.

Также Россия отменяет режим безвизовых поездок граждан Японии на южные Курильские острова, прекращается диалог о совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах и блокирует продление статуса Японии в качестве партнёра Организации Черноморского экономического сотрудничества.

В Японии такое решение России назвали недопустимым.