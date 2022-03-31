Абакан, 31 марта, 2022, 08:09 — ИА Регнум. По состоянию на 31 марта в Хакасии от COVID-19 привито 302423 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве здравоохранения.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

Получили обе дозы вакцины, завершили вакцинацию 207829 человек. Прошли ревакцинацию 73016 человек.

По информации минздрава, прививку сделали уже 660 подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 марта в Хакасии выявлено 86669 носителей коронавируса, выздоровели 83692 человека.