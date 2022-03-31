Переволоцкий район, Оренбургская область, 31 марта, 2022, 08:08 — ИА Регнум. В Оренбургской области мужчина привлечен к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным ведомства, житель Переволоцкого района 1994 года рождения в марте 2022 года разместил в интернете видеозапись с негативной информацией. В отношении оренбуржца составили административный протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Переволоцкий районный суд рассмотрел дело и назначил наказание. Мужчина оштрафован на 32 тыс. рублей.

Стоит отметить, на 29 марта в судах региона находилось восемь дел, где речь идет о дискредитации Российской армии.