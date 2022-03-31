Берлин, , 08:04 — REGNUM Резкой критике подвергла идею министра экономического развития Германии Свеньи Шульце сократить производство свинины депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель. Об этом она написала 30 марта на своей странице в социальной сети.

Свинья Uv.volganet.ru

Шульце выдвинула предложение сократить производство свинины на 30% для высвобождения пахотных земель. По расчётам министерства экономического развития, такая мера позволит высвободить около миллиона гектаров пахотных земель — одна десятая от всей площади обрабатываемой земли в стране. Эти площади предлагалось использовать для выращивания пшеницы.

По мнению Вайдель, правительство Германии, предлагая подобные меры, демонстрирует «вопиющую некомпетентность». Депутат пояснила, что министр, якобы заботясь о благополучии жителей страны, на самом деле хочет вырастить зерно для последующего экспорта в развивающиеся страны.

«В очередной раз федеральное правительство хочет диктовать, что нам есть», — заявила Вайдель.

Это не первая попытка властей Германии решить часть внутренних проблем за счёт сокращения производства мяса. В частности, министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призывал сограждан есть меньше мясных продуктов ради борьбы с Россией, для которой, по его мнению, поставки продовольствия в страны Европы являются экономическим оружием.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пивоварня в Кёльне отказалась от производства картофеля фри в связи с сильным дефицитом масла в стране.

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