Улан-Удэ, 31 марта, 2022, 08:02 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 1614 пациентов. Таким, образом, всего к настоящему времени коронавирус победили 123 404 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 134 385, 44% из которых зарегистрировано в Улан-Удэ. За сутки выявлено 78 новых носителей.

«Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 2964 (+0) человек (в возрасте до 65 лет — 0 чел, старше 65 лет – 0 чел.)», — добавили в оперштабе.