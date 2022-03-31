Джакарта, , 08:02 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо принял премьер-министра Папуа — Новой Гвинеи Джеймса Марапе в президентском дворце в Богоре, сообщает Antara.

Папуа — Новая Гвинея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Встреча состоялась утром 31 марта 2022 года. Президент Джоко Видодо и премьер-министр Джеймс Марапе встретились лицом к лицу, а Ириана Джоко Видодо приняла Рэйчел Марапе на утренний чай. Серию официальных приветствий Джеймса Марапе и Рэйчел Марапе планируется завершить торжественным обедом.

Премьер-министр Джеймс Марапе и Рэйчел Марапе находятся в Индонезии с 30 марта и должны вернуться в столицу Папуа-Новой Гвинеи вечером 31 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что за последние два года дороги вокруг храма Боробудур расширили, а путь к храму благоустроили.

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