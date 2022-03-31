Луганск, 31 марта, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Город Первомайск Луганской Народной Республики оказался под обстрелом украинских формирований. Об этом 31 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

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Вечером 30 марта, в 20:15, с украинских позиций в населённом пункте Золотое-4 был открыт огонь по Первомайску. Из артиллерийского орудия выпущено четыре снаряда калибром 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в 5:25 30 марта украинские войска нанесли удар тактическим ракетным комплексом «Точка-У» по Луганску.