Цхинвал, , 07:56 — REGNUM Идею присоединения к России ЛНР и ДНР, а также заявление главы Южной Осетии Анатолия Бибилова о желании войти в состав России, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал экс-премьер-министр Южной Осетии (дважды: в 1993—1994 годах и в 2001—2003 годах) Герасим (Резо) Хугаев. По его словам, что касается Донбасса, то здесь сомнений во вхождении нет, с Южной Осетией намного сложнее:

Грузия, Абхазия и Южная Осетия Максим Цуканов © ИА REGNUM

«Донбасс будет вхождён. По другому быть не может. Не столько по политической целесообразности, сколько по экономической. Такой, мощный разрушенный потенциал…, восстановить за счёт госсредств России не по силам …

Будут нужны огромные инвестиции, а они, в так называемые независимые республики, скажем такой, как РЮО, не пойдут. Привлечь их России легче и сподручнее на свою территорию …

Так велит и сложившаяся в мире, вокруг России, ситуация, как это не может звучать странно. С РЮО намного сложнее…

Державным интересам России не отвечает форсирование присоединение юга Осетии. В поле зрения — более значимая геостратегическая территория, эта Грузия…

А с ней торг уместен, в том числе ‑ и по югу Осетии. Большая политика не может не быть циничной. Потому, в течении 30 лет надрываюсь об объединении двух частей Осетии с распространением российского суверенитета на юг, тем более, что Россия это право не утеряла. Вхождение юга Осетии — дело России. Объединение Осетии — дело самого осетинского народа!».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта о том, что объединение с Россией — стратегическая цель Южной Осетии, заявил президент республики Анатолий Бибилов.

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