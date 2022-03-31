Цхинвал, 31 марта, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Идею присоединения к России ЛНР и ДНР, а также заявление главы Южной Осетии Анатолия Бибилова о желании войти в состав России корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал экс-премьер-министр Южной Осетии (дважды: в 1993–1994 годах и в 2001–2003 годах) Герасим (Резо) Хугаев. По его словам, что касается Донбасса, то здесь сомнений во вхождении нет, с Южной Осетией намного сложнее:

Максим Цуканов ИА REGNUM Грузия, Абхазия и Южная Осетия

«Донбасс будет вхождён. По другому быть не может. Не столько по политической целесообразности, сколько по экономической. Такой мощный разрушенный потенциал… восстановить за счёт госсредств России не по силам…

Будут нужны огромные инвестиции, а они в так называемые независимые республики, скажем, такие как РЮО, не пойдут. Привлечь их России легче и сподручнее на свою территорию…

Так велит и сложившаяся в мире, вокруг России, ситуация, как это ни может звучать странно. С РЮО намного сложнее…

Державным интересам России не отвечает форсирование присоединение юга Осетии. В поле зрения — более значимая геостратегическая территория, это Грузия…

А с ней торг уместен, в том числе и по югу Осетии. Большая политика не может не быть циничной. Потому, в течение 30 лет надрываюсь об объединении двух частей Осетии с распространением российского суверенитета на юг, тем более что Россия это право не утеряла. Вхождение юга Осетии — дело России. Объединение Осетии — дело самого осетинского народа!».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта о том, что объединение с Россией — стратегическая цель Южной Осетии, заявил президент республики Анатолий Бибилов.

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